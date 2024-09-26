بينها التصفية والوصاية.. جملة قرارات صادرة على مصارف أهلية عراقية

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مصرف أحيل للتصفية القسرية، كما فُرضت الوصاية على مصرف الاسلامي ومصرف الاوسط للاستثمار".وأشار المصدر، الى "تمديد فترة الوصاية على مصرف لغاية الـ31 من تشرين الأول المقبل"، لافتا الى انه "تم التريث بالقرارات الصادرة على المصارف المذكورة دون معرفة الأسباب".