أكثر من 105 ملايين برميل.. النفط تعلن عن الكميات المصدرة من النفط الخام لآب الماضي

ونشرت في بيان، الاحصائية النهائية الصادرة من تسويق النفط العراقية (سومو) ، حيث بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (105) ملايين، و(845) الفاً، و(599) برميلاً.واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب بلغت (105) ملايين، و (559) الفاً، و (525) برميلاً.ووفقا للإحصائية، فقد بلغت الصادرات إلى الأردن (286) ألفاً و(74) برميلا