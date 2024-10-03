"أوبك" تصدر توضيحاً حول ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن وزير الطاقة السعودي

وذكرت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، في منشور في منصة "إكس" ("تويتر" سابقا) أن المقال تحدث بشكل غير صحيح ومضلل عن تصريحات لوزير الأمير بن سلمان، حذر فيها أعضاء في مجموعة "أوبك+" من احتمال انخفاض الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل في حال عدم التزامهم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.ودحضت الأمانة المقال الذي ذكر أن وزير حذر خلال مؤتمر هاتفي أعضاء في "أوبك+" من انخفاض محتمل في الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل في حال عدم الامتثال للتخفيضات، وأكدت أنه لم يجر أي مؤتمر هاتفي ولم يعقد أي عبر الهاتف أو الفيديو منذ آخر عقدته "أوبك+" في 5 سبتمبر الماضي.وشددت أمانة المنظمة على أن كافة اجتماعات مجموعة "أوبك+" تعقد بطريقة حضارية ومحترمة. وخلصت أمانة "أوبك" إلى أنه "من المثير للقلق أن تنشر "وول ستريت جورنال" مثل هذا المقال، الذي لا يفتقر إلى الأخلاقيات الصحفية والمهنية فحسب، بل يظهر أيضا عدم احترام صارخ لوزراء (أوبك+)".وقبل يومين نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا نقلا عن مندوبين في مجموعة "أوبك+" أن وزير الأمير حذر من انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل، ما لم تلتزم دول "أوبك+" بحدود الإنتاج المتفق عليها.ونقلت الصحيفة عن أحد ممثلي "أوبك+" أن بعض دول المجموعة اعتبرت أن ذلك بمثابة تهديد مبطن بأن "المملكة مستعدة لبدء حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم الدول الأخرى بالاتفاقيات".