البنك الدولي: العراق يشهد تحولاً كبيراً في تحسين بيئة الأعمال

وقال البنك في بيان له، ان "العراق يشهد تحولاً كبيراً في تحسين بيئة الأعمال وأحرز تقدماً بمجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية والخدمات العامة والكفاءة التشغيلية"، موضحا ان "العراق أحرز تقدماً كبيراً في خلق إطار تنظيمي أكثر استقراراً وصداقة للأعمال".وأضاف: "العراق نجح في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى"، مبينا ان "العراق أحرز تقدماً ملموساً في قطاع المرافق العامة وهو أمر أساسي لعمليات الشركات".وأشار الى ان "الحكومة العراقية قامت بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه"، مؤكدا ان "الإصلاحات بالعراق ساهمت بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق".وختم ان "العراق أدخل لوائح جديدة في العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق"، لافتا الى ان "الإصلاحات في خلق عمل أكثر مرونة وشمولية جعل أكثر قدرة على المنافسة عالمياً".