أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها منذ نهاية آب الماضي

– اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، فوق مستوى 78 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 30 آب الماضي، وجاء ذلك في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 % إلى 77.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 % إلى 73.79 دولار للبرميل، وفق "رويترز". وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 78.25 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية آب الماضي. فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.84% إلى 74.33 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.

