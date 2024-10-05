خلال اسبوع.. الأسهم الأميركية ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية قوية

وارتفعت الأسهم الأميركية بعد أن أظهرت البيانات نمو الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة في أيلول، متجاوزة بكثير الزيادة المتوقعة بـ 150 ألف وظيفة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم داو .وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة على الرغم من التوقعات بثباته عند 4.2 بالمئة.تحركات الأسهماختتم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا بنسبة 0.22 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.09 بالمئة.وأضاف مؤشر 0.1 بالمئة خلال .خلال تداولات الجمعة، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 5751.07 نقطة، في حين قفز مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 1.22 بالمئة، إلى 18137.85 نقطة.وأضاف مؤشر "داو جونز" الصناعي 341.16 نقطة، أو 0.81 بالمئة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 42352.75 نقطة.وقال ميشيل كلوفر، رئيسة محافظ نماذج الصناديق المتداولة في البورصة في "جلوبال إكس": "ما زلنا في بيئة حيث الأخبار الاقتصادية الجيدة هي أخبار جيدة لسوق الأسهم لأنها تزيد من احتمالات الهبوط الناعم"، بحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي".وأضافت: "بعد صيف من قراءات بيانات العمل الضعيفة، فإن هذه قراءة مطمئنة بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال صامداً، بدعم من سوق عمل صحية".