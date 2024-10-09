برنت فوق 77 دولارا.. ارتفاع أسعار النفط والأنظار تتجه نحو الشرق الأوسط

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 73.76 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26% عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 77.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.41% عن سعر الإغلاق السابق.