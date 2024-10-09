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أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم.. سجلت انخفاضا وهذه القائمة
اقتصاد
2024-10-09 | 04:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,537 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء 9 أكتوبر 2024.
وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 560 ألف دينار، وسعر الشراء 556 الف دينار، وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 530 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 526 الفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 ألف دينار و580 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألفاً و550 الف دينار.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
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