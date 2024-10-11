فضيحة كبرى يشوبها الفساد.. اطلاق الوقود لمعامل اسفلت مخالفة ومهربة للنفط.. ماذا يحصل؟

نيوز – اقتصاد

وجهت مديرية هيأة التجهيز التابعة لوزارة النفط، منافذ التوزيع باطلاق 25% من حصص زيت الوقود المقطوعة وغير المجهزة الى معامل الاسفلت المؤكسد منذ اشهر.

اطلاق هذه الكميات جاء بموافقة وكيل وزير النفط علي البهادلي تحت مبرر "امتلاء المصافي وتراكمها ".

وهذا يعني اطلاق الكميات كلها لمعامل الاسفلت المؤكسد التي لم تجهز طوال الاشهر السابقة والتي توقفت نتيجة مخالفات ارتكبتها تلك المعامل ولم تصحح ماقامت به.

سيتم اطلاق الكميات بشكل رسمي لها بحجة تراكم زيت الوقود وهذا يفسح المجال مجددا لاستخدام هذه الكميات بالمخالفات نفسها التي كانت سببا بايقافها اساسا وعلى رأسها التهريب.

قرار الحكومة نص في شهر اب الماضي الذي فرض تقييدا على تجهيز زيت الوقود الى تلك المعامل ورفع سعره بسبب استخدامه من قبل معامل غير منتجة اصلا تقوم بشراء زيت الوقود من الدولة بسعر مدعوم وتبيعه في السوق السوداء او تقوم بتهريبه وبيعه خارج البلاد باسعار مضاعفة ما يفرق بحسب مختصين مليار دولار يضعها الفاسدون في جيوبهم لتعتبر بابا من ابواب الفساد التي تسعى الحكومة لمحاربتها كما ينص برنامج السوداني الحكومي.