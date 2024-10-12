أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ النهر في ‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 573 الف دينار، وسعر الشراء 569 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 543 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 539 الفاً .وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 575 الف دينار و 585 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب بين 545 الفا و 555 الف دينار.ومنذ منتصف ديسمبر/كانون 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار هبوطه الدراماتيكي أمام الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر للدولار 1320 دينارا.ومع هبوط العملة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.