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بعد الدولار.. انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
2024-10-13 | 05:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,141 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاحد 13 أكتوبر/تشرين
الاول
2024.
وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في
العاصمة
بغداد
صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 570 ألف دينار، وسعر الشراء 566 ألفاً، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب
العراقي
سجل عند 540 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 536 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 ألف دينار و580 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب
العراقي
بين 540 ألفاً و550 ألف دينار.
>>
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