بعد الدولار.. انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 570 ألف دينار، وسعر الشراء 566 ألفاً، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 540 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 536 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 570 ألف دينار و580 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب بين 540 ألفاً و550 ألف دينار.