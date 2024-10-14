للشهر الثالث تواليا.. أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

أعلنت منظمة المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الاثنين، عن خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 لتعكس البيانات الصادرة حتى الآن هذا العام وخفضت أيضا التوقعات للعام المقبل وهي المرة الثالثة على التوالي التي تعدل فيها المنظمة التوقعات بالخفض.

وقالت في تقريرها إن "الطلب على النفط سينمو بمقدار 1.93 مليون برميل يوميا في عام 2024، مقابل 2.03 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة الشهر الماضي".