الدولار ينخفض قليلاً في بورصة بغداد

وانخفضت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح و لتسجل 153000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153200 دينار مقابل 100 دولار.اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.