انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار صباح اليوم الخميس

بغداد:سعر البيع: 153,500سعر الشراء: 152,500أربيل:سعر البيع: 153,850سعر الشراء: 153,350البصرة:سعر البيع: 153,250سعر الشراء: 152,750وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.