السوداني يؤكد أهمية الإصلاح المصرفي بتعزيز ثقة المواطن والتعاون مع المستثمرين

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بالجهود المتعلقة بتطوير عمل قطاع المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال الاجتماع تقديم حزمة توصيات من للمضي بإصلاح مصرف الرافدين، والتي تضمنت الوضع القانوني الجديد لمصرف الرافدين ورأس ماله واستراتيجية عمله والاستشاري الجديد الذي سيعمل مع المصرف للإيفاء بالمتطلبات العالمية الخاصة بالعمل المصرفي الحديث، حيث ستقدم هذه التوصيات إلى الوزاري للاقتصاد ليرفعها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء من أجل إقرارها".وبحسب البيان، أوضح السوداني أن "موضوع هيكلة مصرف الرافدين هو باكورة أعمال الإصلاحات المصرفية للحكومة، التي مُنحت اهتماماً خاصاً لمتابعة كل التقارير الخاصة بها، والمقدمة من الجهات المعنية، ولاسيما من اللجنة المعنية بعملية الهيكلة".وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية مشروع إصلاح القطاع المصرفي، والذي ابتدأ من مصرف الرافدين"، مشيراً إلى "العمل على تقديم مصرف بمواصفات ومعايير يمكن من خلالها تجاوز المشاكل وإعطاء الثقة للمواطنين، بجانب تعزيز مع المستثمرين المحليين والأجانب".