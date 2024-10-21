أسعار الذهب ترتفع بجنون لمستويات غير مسبوقة.. وتواصل أقوى مسيرة صعود تاريخية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2731.79 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات 0.6 بالمئة إلى 2746.80 دولار.بدعم من صعود السبائك، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 34.08 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2012.وقال تيم ووترر، كبير محللي لدى كيه سي إم تريد: "تتكون بيئة الحالية من تحرك أسعار الفائدة نحو إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة - وهو السيناريو الذي يناسب الذهب على الجبهتين".كما استوعب المستثمرون التي تفيد بأن الصين خفضت أسعار الفائدة المرجعية على الإقراض في أعقاب تخفيضات أسعار الفائدة السياسية الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من التدابير التحفيزية لإنعاش الاقتصاد.وتضرر الطلب على الذهب في الصين، أكبر مستهلك للذهب، وسط ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد. وفي أماكن أخرى، يضع التجار في الحسبان احتمالات بنسبة 99% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي.ويعزز انخفاض أسعار الفائدة بشكل عام من جاذبية الذهب، كما يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.وقال ووترر "بالنسبة للذهب، يبدو أن مستوى 2800 دولار هو هدف قابل للتطبيق بحلول نهاية العام... سيكون هناك إغراء لجني بعض الأرباح، وهو ما قد يبطئ الارتفاع الفوري"، متوقعا أن ينتظر المشترون على الهامش بحثًا عن نقاط دخول أفضل في حالة حدوث أي تراجع.