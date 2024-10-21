النفط النيابية تحدد أسباب أزمة الكاز وتكشف عن توجه حكومي لاستيراده

وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي في حديث للسومرية نيوز، إن "شح مادة الكاز في جميع انحاء هو بسبب توقف shutdown كربلاء والذي من المفترض ان لا يتوقف او لم يخضع الى صيانة الا بعد 4 سنوات وهذا ما يثبته مع الكورية".وتابع اللامي: "استضفنا في النفط والغاز الكادر المتقدم في وزارة النفط المصافي ومدير مصافي الوسط ومدير عام شركة التوزيع ووقفنا على الأسباب لإيجاد الحلول المناسبة".واشار الى ان "السبب الثاني لشحة الكاز هو استهلاك كميات كبيرة لمادة الكاز في وزارة الكهرباء بسبب توقف استيراد الغاز من المستوردة لتشغيل محطات الكهرباء، وهذين السببين دفعا الى شحة الكاز في معظم مدن العراق".واكد عضو النفط والغاز النيابية، ان "مصفى كربلاء يحتاج 20 يوما لإعادة عمله بصورة طبيعية وإعادة انتاج الكاز بالكميات المطلوبة للعراق"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية قامت باستيراد شحنة كبيرة من احدى المجاورة لمادة الكاز لسد النقص الحاصل في المستودعات الخزينة لحين عمل كربلاء بالصورة الطبيعية".