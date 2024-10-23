المخزونات الامريكية وضبابية الشرق الأوسط يمنحان النفط سعرًا متضاربًا

وانخفضت العقود الآجلة لخام 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.84 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 71.54 دولار للبرميل.واستقرت العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع في الجلستين السابقتين هذا الأسبوع، بحسب رويترز.وقال محللون ان "السوق لا تزال تنتظر رد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مرجحين أن قوة الأسعار مرتبطة بعدم وجود نتائج من الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني لإسرائيل.