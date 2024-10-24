النفط يعوض خسائر الجلسة السابقة.. التوترات تمنح البرميل دولارا جديدا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.27 بالمئة إلى 75.91 دولارا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو 1.41 بالمئة إلى 71.77 دولارا للبرميل.وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، "التقلبات في أسعار النفط هي مزيج من ردود الفعل الفنية على حالة عدم اليقين في المستقبل"، معتبرة انه "مع المشاعر المتأججة في أسواق النفط، فإن ارتفاع أسعار النفط عند أي عنوان إضافي حول تصعيد الصراع في يبدو مبررا تماما".