النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.. وبرنت فوق 75 دولارا

وزادت العقود الآجلة لخام 70 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 75.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1512 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الأميركي الوسيط 67 سنتا أو 0.95 بالمئة إلى 70.86 دولار.وشهدت الأسعار تذبذبا هذا الأسبوع إذ ارتفعت يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن تتراجع يومي الأربعاء والخميس، وكان كل هذا مرتبطا إلى حد كبير بتوقعات ارتفاع أو انحسار المخاطر في .