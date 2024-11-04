الدولار يواصل الارتفاع.. تعرف على أسعار الصرف في الأسواق العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين 4 تشرين الثاني 2024.

بغداد:

سعر البيع: 152250

سعر الشراء: 150250



أربيل:

سعر البيع: 151200

سعر الشراء: 151100 البصرة:

سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,750



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.