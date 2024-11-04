أسعار الدولار تستقر في بغداد مع اغلاق البورصة

سجلت أسعار صرف الأمريكي مقابل الدينار العراقي، استقراراً مع إغلاق البورصة في .







سعر (إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية): 151.200 دينار لكل 100 دولار.



سعر البيع في محلات الصرافة: 152.250 دينار لكل 100 دولار.



سعر الشراء في محلات الصرافة: 150.250 دينار لكل 100 دولار.

ادناه قائمة الأسعار:سعر (إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية): 151.200 دينار لكل 100 دولار.سعر البيع في محلات الصرافة: 152.250 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء في محلات الصرافة: 150.250 دينار لكل 100 دولار.