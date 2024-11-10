تحركات نيابية لتشريع قانون دعم "الاقتصاد الأخضر".. ماذا تعرف عنه؟

ويهدفُ هذا المشروع إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئيَّة وفقاً للمواثيق الدوليَّة في عمليات استخراج وتصدير وتصفية النفط، وهو ما يتطلبُ تشريع قانونٍ خاصٍ ليصبح جزءاً من الاتفاقيات الدوليَّة المعنيَّة بحماية البيئة.وأكد عضو اللجنة الفارس، أنَّ "مشروع (البصمة الإلكترونيَّة) يعدُّ من المشاريع الحيويَّة التي تتماشى مع التطور في قطاع الطاقة" موضحاً أنَّ "هذا المشروع سيسهم في تخصيص نسبة مئويَّة من عمليات استخراج وتصدير النفط للمحافظة على البيئة، الأمر الذي سيكون له أثرٌ إيجابيٌّ في المجتمعات القريبة من حقول النفط التي تعاني من آثار التلوث البيئي".وأشار، إلى أنَّ "العراق يواجه زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانيَّة وأمراض الحساسيَّة والاختناق في المناطق المحيطة بالحقول النفطيَّة"، مؤكداً أنَّ "(الاقتصاد الأخضر) ليس فقط تطويراً لقطاع النفط، بل هو خطوة مهمَّة لحماية صحَّة المواطنين وتعزيز استدامة البيئة".وتابع الفارس، أنَّ "تشريع هذا القانون سيعزز من التزام بالاتفاقات البيئيَّة الدوليَّة، ما يسهم في تحسين سمعة البيئيَّة ويعود بالنفع على سكان المناطق المتضررة".