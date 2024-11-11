لهدوء العاصفة الامريكية وخيبة من الصين.. أسعار النفط تواصل خسائرها

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 73.56 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 دولارا للبرميل بانخفاض 38 سنتا أو 0.5 بالمئة، وانخفض كلا المؤشرين بأكثر من 2% يوم الماضي.ويقول محللون في أسواق النفط، إن حزمة التحفيز التي أعلنتها بكين في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الصيني يوم جاءت أقل من توقعات السوق، كما ان توجيهاتها المستقبلية الغامضة تشير إلى تحفيز متواضع فقط للإسكان والاستهلاك.وتراجعت أسعار النفط أيضا بعد تراجع المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب العاصفة رافائيل في خليج المكسيك بالولايات .