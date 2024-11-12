تعرف على أسعار الدولار في البورصة العراقية

تنشر نيوز، أسعار صرف الأمريكي امام الدينار العراقي، مع اغلاق التعاملات في بورصة الكفاح ببغداد.

وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 151250 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينار مقابل 100 دولار.

