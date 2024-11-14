انخفاض أسعار النفط العالمية.. وخامات العراق بأدنى مستوى منذ بداية نوفمبر

وانخفض خام بنسبة 0.6% ليسجل 71.84 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب بنسبة 0.7% ليسجل 67.9 دولار للبرميل.اما النفط فيستقر خام المتوسط منذ يومين عند ادنى مستوى منذ مطلع الشهر الحالي، حيث بلغ خام المتوسط 70.1 دولار للبرميل في اغلاق يوم امس، مرتفعا عن 69.8 دولار للبرميل المسجلة اول الامس، لكن هذه الأسعار تعد الأدنى منذ 30 أكتوبر الماضي عندما بلغ سعر الخام المتوسط 69.6 دولار للبرميل.