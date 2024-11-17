المصرف العراقي للتجارة يفتتح مكتباً داخل مبنى شركة "سومو" النفطية

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في تصريح صحفي تابعته نيوز: إنه "بتعاون مع شركة "سومو" تم افتتاح مخول داخل لإصدار الاعتمادات المستندية ليتم تسهيل كافة التعاملات بين شركة تسويق النفط "SOMO" والمصرف في ما يتعلق بعمليات واستيراد المنتجات النفطية كافة".وأضاف أن "ذلك يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الطاقة الذي يُعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العراقي"، الى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة عمل المصرف المتمثلة برئيسها بلال الحمداني لتطوير العمل المصرفي".وأكد الشويلي أن "ذلك سيسهم في تحسين وتطوير المصرف المقدمة لعموم الزبائن بما ينسجم مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء على تطوير القطاع المصرفي وتحسين كافة الخدمات