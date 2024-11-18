ارتفاع في أسعار الدولار

نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار مع إغلاق بورصتي والكفاح الرئيسيتين.

وسجلت أسعار مع إغلاق البورصتين 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.