بالأرقام.. نمو صادرات الإمارات الى العراق بشكل كبير

وبحسب وذلك بحسب ما ذكره رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، انه من المتوقع ان يصل حجم صادراتها الى بحدود الـ 39 مليار دولار بنمو يبلغ أكثر من 72% بعد ان كان مجمل صادرات واعادة التصدير السلع من مختلف البضائع الى بقيمة 22 مليار دولار في سنة 2023.وارتفعت صادرات الى من سلعة الذهب والتي مثلت 48% من مجمل الصادرات بنسبة 400% حيث من المتوقع ان تبلغ قيمة استيرادات من الذهب من 18 مليار دولار، اما الهواتف النقالة والتي تمثل 19% من اجمالي صادرات الى فارتفعت بنسبة 4% ومن المتوقع ان تصل نهاية 2024 بحدود 7.5 مليار دولار امريكي، بينما قيمة صادرات والتي تمثل 11% من حجم الصادرات فارتفعت بنسبة 31% ومن المتوقع ان تبلغ قيمتها نهاية 2024 بحدود 4.3 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي.وتعتبر المصدر الاكبر للعراق من ناحية القيمة متفوقا على باقي نتيجة مصدر لتصدير بضائع عالية القيمة كالذهب والهواتف النقالة والسيارات.