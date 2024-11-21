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بالأرقام.. نمو صادرات الإمارات الى العراق بشكل كبير
اقتصاد
2024-11-21 | 04:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
326 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
اعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية بياناتها الفصلية لحجم تبادل التجاري للأمارات مع مختلف
الدول
والتي اظهرت نموا كبيرا في حجم صادراتها الى
العراق
.
وبحسب وذلك بحسب ما ذكره رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، انه من المتوقع ان يصل حجم صادراتها الى
العراق
بحدود الـ 39 مليار دولار بنمو يبلغ أكثر من 72% بعد ان كان مجمل صادرات
الامارات
واعادة التصدير السلع من مختلف البضائع الى
العراق
بقيمة 22 مليار دولار في سنة 2023.
وارتفعت صادرات
الامارات
الى
العراق
من سلعة الذهب والتي مثلت 48% من مجمل الصادرات بنسبة 400% حيث من المتوقع ان تبلغ قيمة استيرادات
العراق
من الذهب من
الامارات
18 مليار دولار، اما الهواتف النقالة والتي تمثل 19% من اجمالي صادرات
الامارات
الى
العراق
فارتفعت بنسبة 4% ومن المتوقع ان تصل نهاية 2024 بحدود 7.5 مليار دولار امريكي، بينما قيمة صادرات
السيارات
والتي تمثل 11% من حجم الصادرات فارتفعت بنسبة 31% ومن المتوقع ان تبلغ قيمتها نهاية 2024 بحدود 4.3 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي.
وتعتبر
الامارات
المصدر الاكبر للعراق من ناحية القيمة متفوقا على باقي
الدول
نتيجة مصدر لتصدير بضائع عالية القيمة كالذهب والهواتف النقالة والسيارات.
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