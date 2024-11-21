أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 10 أيام

وارتفعت العقود الآجلة للخام مزيج "برنت" لشهر كانون المقبل بنسبة 1.59% إلى 73.97 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي للشهر نفسه بنسبة 1.7% إلى 69.92 دولار للبرميل.وقبل ذلك سجل خام "برنت" فوق مستوى 74 دولارا للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي فوق مستوى 70 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخامان قد سجلا أعلى مستوى منذ 11 تشرين الثاني الجاري.