اخفاق في ادارة حركة المشاريع الاستثمارية... وتحرك برلماني!

تؤشر اطراف عدة اخفاقا واضحا في المشاريع الاستثمارية, يرى كثيرون أهمية تفعيل المحلية واعتمادها رافداً لدعم تلك المشاريع بما تحتاجُه من مواد لازمة في محاولة لتحريك العجلة الاقتصادية.