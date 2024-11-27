البرلمان يناقش التعديلات الخاصة بتصدير نفط اقليم كردستان‎

ناقش فقرة لقانون الموازنة العامة، حيث تضمن تعديلات لمعالجة ازمة النفط في الاقليم واحتساب كلف الانتاج.بعد خلاف عميق استمر لسنوات حول نفط اقليم كردستان، تتجه الازمة نحو الحل عبر يسعى لتمريره بتعديلات تجرى على نصوص الموازنة الخاصة بتصدير نفط الاقليم.