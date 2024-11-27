المصرف العراقي للتجارة يطلق أول بطاقة تجريبية للفيزا كارد

نيوز- محلي

أعلن المصرف للتجارة (TBI)، اليوم الاربعاء، عن أطلاق أول بطاقة تجريبية للفيزا .

وقال للمصرف الشويلي في بيان ورد لـ نيوز، إن "المصرف العرقي للتجارة باشر بإطلاق أول بطاقة تجريبية للفيزا كارد".

وأشار الى أن "هذه الفيزا تضمنت مميزات لاستخدمها في عملية التسوق الإلكتروني وكذلك استخدمها في المشتريات".