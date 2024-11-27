هدنة لبنان تدفع أسعار النفط للاستقرار

كما تترقب الأسواق اجتماع "أوبك+" الأحد المقبل، والذي يتوقع أن يقرر فيه المنتجين تأجيل بدء زيادة الإنتاج المتفق عليها في وقت سابق.بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.45 بالمئة إلى 73.49 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 37 سنتا، أو 0.54 بالمئة، إلى 69.14 دولار.وانخفض الخامان القياسيان عند التسوية أمس الثلاثاء بعد أن وافقت على لوقف إطلاق مع حزب الله.ودخل وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات وفرنسا، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس مؤسسة "إن.إس تريدنج"، وهي وحدة تابعة لشركة للأوراق المالية: "يحاول المشاركون في التكهن بما إذا كان سيتم الالتزام بوقف إطلاق النار".وأضاف: "نتوقع تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 65 إلى 70 دولارا للبرميل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وزيادة محتملة في إنتاج النفط والغاز الصخري في ظل إدارة دونالد ترامب المقبلة في الولايات واتجاهات الطلب في الصين".وقالت مصادر في أوبك+ ،الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا، إن دول المجموعة تناقش تأجيلا إضافيا لزيادة في إنتاج النفط كان من المقرر أن تبدأ في كانون الثاني.وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي وكانت تخطط للتراجع تدريجيا عن تخفيضات إنتاج النفط على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025، لكن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج خارج أوبك+ قوض هذه الخطة.وستتخذ المجموعة القرار بهذا الشأن في الاجتماع المقرر في أول كانون الاول.