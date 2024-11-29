الذهب يتجه لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2659.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.85 بالمئة إلى 2659.20 دولار.وهبطت أسعار الذهب ثلاثة بالمئة حتى الآن في في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023 وسط التوقعات بأن يؤدي احتمال فرض رسوما جمركية أعلى إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.وانخفض مؤشر لأدنى مستوى منذ 12 نوفمبر، لكنه لا يزال متجها لتسجيل زيادة بنسبة اثنين بالمئة في الشهر ذاته.وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير في ريلاينس للأوراق المالية إن الذهب شهد ارتفاعا كبيرا هذا العام، ويشهد انخفاضا حادا هذا الشهر بسبب جني أرباح كبيرة بعد فوز في الانتخابات وارتفاع عقب انتصاره، بحسب رويترز.وقال أجاي كيديا مدير كيديا للسلع الأولية في مومباي "هدأت المخاوف بشأن الشرق الأوسط قليلا بسبب محادثات وقف إطلاق النار، لكن على العكس من ذلك لا تزال المخاوف بشأن روسيا وأوكرانيا مهيمنة على السوق".