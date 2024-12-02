عوائد السندات الصينية تسجل أدنى مستوى لها منذ 2002

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، إلى 1.995 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002، كما تراجعت عوائد الثلاثين عاماً بأربع نقاط أساس إلى 2.17 بالمئة، بعد أن انخفض عن نظيره الياباني لأول مرة منذ حوالي عقدين من الزمان في الشهر الماضي.وقد تدفق المستثمرون على الملاذ الآمن حيث خفضت بكين أسعار الفائدة كجزء من حزمة تحفيز لمعالجة ضغوط التضخم المنخفض والنمو البطيء.كما يعكس هذا التراجع المخاوف بشأن احتمال تصعيد الاحتكاكات التجارية مع الولايات في ظل رئاسة دونالد الثانية.وكتب تومي شيه، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في في شركة أوفرسا تشاينيز بانكينغ كورب، في مذكرة "زيادة دعم السيولة من جانب بنك الصيني الشهر الماضي والمشتريات الصافية للسندات السيادية ساهمت أيضاً في تعويض ارتفاع المعروض من الديون"، بحسب بلومبرغ.لا تزال التوقعات مرتفعة بأن يقوم بنك الصيني بتكثيف التيسير النقدي، بما في ذلك خفض معدل الاحتياطي الإلزامي وضخ المزيد من السيولة في الأسواق، بعد حملة التحفيز التي نفذها في أواخر أيلول.وقال كي يونغ سونغ، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في لدى سوسيتيه جنرال: "كان من المتوقع أن تختبر العوائد على السندات العشرية مستوى 2 بالمئة، لكنها جاءت أسرع قليلاً من المتوقع، ستستمر العناوين الرئيسية المتعلقة برسوم الجمركية في التدفق بسلاسة، لكن عناوين التحفيز الصيني ستستغرق وقتاً أطول"، بحسب بلومبرغ.قد يؤدي انخفاض العوائد إلى مزيد من الضغط على اليوان، حيث تقدم السندات الآن عوائد أقل من معظم نظيراتها العالمية الرئيسية، وخاصة سندات الخزانة الأميركية. ويتذبذب اليوان في التداولات العالمية بالقرب من أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ تموز."ومن المحتمل أن تزيد البنوك من شراء السندات في الشهرين المقبلين وتدفع العوائد إلى الانخفاض"، وفقاً لشركة زيشانغ للأوراق المالية.وقال محللو زيشانغ في مذكرة: "نعتقد أن قد تخفض أسعار الفائدة في كانون الثاني، وقد تنخفض العوائد على السندات العشرية إلى حوالي 1.85 بالمئة مع حلول عطلة عيد الربيع".