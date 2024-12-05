لماذا يستورد العراق كميات كبيرة من الذهب؟

وقال العبيدي في تدوينة تابعتها نيوز، انه بحسب بيانات صادرات وتحديدا الامارات التي اصبحت مصدر للعراق من ناحية القيمة. نجد ان أكثر من 42% من صادرات الامارات الى (التي ستصل في نهاية السنة الى أكثر من 40 مليار دولار) هو المعدن الاصفر (الذهب).ويبين العبيدي، ان السبب الاساس لاستيراد هذه الكميات يعود الى استخدامه كبديل عن في التبادل التجاري مع بعض التي يمنع التعامل معها مصرفيا ونتيجة لعدم وجود النقدي في الاسواق فيتم الاستعاضة عنها باستيراد الذهب من خارج ومن ثم يتم التبادل تجاريا باستخدام هذا المعدن الثمينوتابع ان القيمة المتوقعة للذهب المشتراة من الامارات لغاية نهاية 2024 سيكون ما بين 12-18 مليار دولار امريكي، بالإضافة الى الهواتف النقالة التي يتراوح حجم تصديرها من الامارات فقط ما بين 6-8 مليار دولار امريكي، وبالتالي هنالك ما يقارب من 20-24 مليار دولار من السلع التي يتم استيرادها جزء كبير منها لا يستخدم للاستهلاك المحلي بل يتم اعادة استخدامه بالتبادلات التجارية الخارجية وهو بديل ناجح استغله التجار ادى الى تقليل الضغط على النقدي وبالتالي تقليل الطلب عليه في السوق المحلية.وهذا ما إثر على نسب التضخم في التي انخفضت الى ما دون ال 3% نتيجة القدرة على استيراد البضائع من مختلف الجهات التي يحظر التعامل معها مصرفيا باستخدام معدن الذهب والهواتف النقالة الذين يتم استيراد جزء منهما عبر منظومة القطاع المصرفي وبالتالي بسعر الصرف الرسمي ويستخدم لأغراض تجارية وتبادل تجاري مع بعض الدول، بحسب العبيدي الذي يقول ان هذا هو السبب الاساس لارتفاع استيرادات من المعدن الاصفر (الذهب) وبنسبة نمو تصل الى أكثر من 50% مقارنة مع السنة السابقة يضاف لها اسباب اخرى منها التحوط الذي يبحث عنه المواطن لمدخراته في فترات الازمات فيميل الى شراء الذهب بدلا من الابقاء على العملة المحلية وايضا اختفاء النقدي من السوق.وأوضح ان هذا الامر يعتبر عامل مهم لكنه لا يقارن بحجم المستخدم في تغطية التعاملات التجارية الخارجية ولا بديل للعراق الا من خلال انشاء نظام مقاصة الكترونية بينه وبين التي يمنع التعامل معها مصرفيا وعندها سوف لن تكون هنالك حاجة الى هذه الاليات المعقدة لتغطية التبادل التجاري دون الحاجة بالمرور بالنظام المصرفي العالمي وعدم القدرة على سد الاستيرادات من هذه .