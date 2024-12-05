Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موسكو تحذر من ظهور "أسلحة بيولوجية" جديدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لماذا يستورد العراق كميات كبيرة من الذهب؟

اقتصاد

2024-12-05 | 05:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا يستورد العراق كميات كبيرة من الذهب؟
808 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، اليوم الخميس، أسباب استيراد العراق كميات كبيرة من الذهب.

وقال العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، انه بحسب بيانات صادرات الدول وتحديدا الامارات العربية التي اصبحت أكبر مصدر للعراق من ناحية القيمة. نجد ان أكثر من 42% من صادرات دولة الامارات الى العراق (التي ستصل في نهاية السنة الى أكثر من 40 مليار دولار) هو المعدن الاصفر (الذهب).

*فلماذا يستورد العراق هذه الكميات من الذهب؟
ويبين العبيدي، ان السبب الاساس لاستيراد هذه الكميات يعود الى استخدامه كبديل عن الدولار في التبادل التجاري مع بعض الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا ونتيجة لعدم وجود الدولار النقدي في الاسواق فيتم الاستعاضة عنها باستيراد الذهب من خارج العراق ومن ثم يتم التبادل تجاريا باستخدام هذا المعدن الثمين

وتابع ان القيمة المتوقعة للذهب المشتراة من الامارات العربية لغاية نهاية 2024 سيكون ما بين 12-18 مليار دولار امريكي، بالإضافة الى الهواتف النقالة التي يتراوح حجم تصديرها من الامارات فقط ما بين 6-8 مليار دولار امريكي، وبالتالي هنالك ما يقارب من 20-24 مليار دولار من السلع التي يتم استيرادها جزء كبير منها لا يستخدم للاستهلاك المحلي بل يتم اعادة استخدامه بالتبادلات التجارية الخارجية وهو بديل ناجح استغله التجار ادى الى تقليل الضغط على الدولار النقدي وبالتالي تقليل الطلب عليه في السوق المحلية.

وهذا ما إثر على نسب التضخم في العراق التي انخفضت الى ما دون ال 3% نتيجة القدرة على استيراد البضائع من مختلف الجهات التي يحظر التعامل معها مصرفيا باستخدام معدن الذهب والهواتف النقالة الذين يتم استيراد جزء منهما عبر منظومة القطاع المصرفي وبالتالي بسعر الصرف الرسمي ويستخدم لأغراض تجارية وتبادل تجاري مع بعض الدول، بحسب العبيدي الذي يقول ان هذا هو السبب الاساس لارتفاع استيرادات العراق من المعدن الاصفر (الذهب) وبنسبة نمو تصل الى أكثر من 50% مقارنة مع السنة السابقة يضاف لها اسباب اخرى منها التحوط الذي يبحث عنه المواطن لمدخراته في فترات الازمات فيميل الى شراء الذهب بدلا من الابقاء على العملة المحلية وايضا اختفاء الدولار النقدي من السوق.

وأوضح ان هذا الامر يعتبر عامل مهم لكنه لا يقارن بحجم المستخدم في تغطية التعاملات التجارية الخارجية ولا بديل للعراق الا من خلال انشاء نظام مقاصة الكترونية بينه وبين الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا وعندها سوف لن تكون هنالك حاجة الى هذه الاليات المعقدة لتغطية التبادل التجاري دون الحاجة بالمرور بالنظام المصرفي العالمي وعدم القدرة على سد الاستيرادات من هذه الدول.
>> انضم الى السومرية على واتساب

لماذا يستورد العراق

كميات كبيرة من الذهب؟

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
Play
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
Play
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Play
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Play
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Morning Live
Play
Morning Live
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
Play
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
Play
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
Play
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
Play
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
Play
04-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
Play
نشرة ٤ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Play
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Morning Live
Play
Morning Live
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
Play
غلاء المهور وتأثيره على تأخر الزواج - حلقة ١٦٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
Play
الشيف وداد فرمان اختصاصيه غذاء صحي 4-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
Play
شنو الأبراج 4-12-2024 | 2024
00:30 | 2024-12-04
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
Play
المجتمع العراقي والميل نحو الانعزال - حلقة ٢٥ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-03
اخترنا لك
أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم الخميس
02:50 | 2024-12-05
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم (جداول)
02:16 | 2024-12-05
بتكوين تتجاوز الـ100 الف دولار لأول مرة في تاريخها
00:10 | 2024-12-05
أكبر صندوق في العالم يستبعد شركة إسرائيلية لهذا السبب
10:15 | 2024-12-04
الدولار يرتفع مجددا في العراق
09:18 | 2024-12-04
بانتظار قرار أوبك+.. ارتفاع اسعار النفط
07:47 | 2024-12-04
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.