أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم السبت 7 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,750



أربيل:

سعر البيع 151,350

سعر الشراء: 150,950



البصرة:

سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 150,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.





بغداد:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,750أربيل:سعر البيع 151,350سعر الشراء: 150,950البصرة:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 150,500وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.