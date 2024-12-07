ارتفاع جديد للدولار في البورصة العراقية

واصلت أسعار صرف الأمريكي ارتفاعها امام الدينار العراقي، مع اغلاق التعاملات في بورصة الكفاح بالعاصمة بغداد، مساء اليوم السبت.

وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 152250 دينار مقابل 100 دولار.



أما سعر الشراء فقد بلغ 150250 دينار مقابل 100 دولار.

