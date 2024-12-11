البنك المركزي يقترح على مؤسسة التمويل الدولية إنشاء شركة للتمويل التأجيري

وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ نيوز، إن "المحافظ استقبل وفداً من مؤسسة التمويل ضمَّ مدير القطاع المالي للمؤسسة في المنطقة، يوسف حبش، وبلال الزغير الممثل المقيم في ومسؤول الاستثمار المالي ومسؤول القسم الاستشاري" .وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البنك المركزي ومؤسسة التمويل وأهمية بين المصارف المحلية والمصارف المراسلة بدعم فني من المؤسسة وتطوير المصارف الإسلامية العاملة في العراق، فضلاً عن الإصلاحات المصرفية التي يقوم بها البنك بالتعاون مع الجهات المعنية لاسيما إعادة هيكلة المصارف الحكومية، ودور الشركات العاملة في هذا المجال (إرنست آند يونغ وأوليفر وايمن)".وتابع البنك، أن "المحافظ ناقش مقترح إنشاء شركة للتمويل التأجيري بمساهمة محلية وخارجية، وهي إحدى الأنظمة الماليّة التي تستخدم لتوفير تمويل للمشروعات والأفراد دون الحاجة إلى شراء الأصول مباشرة مثل الآلآت والمعدات الصناعية، والمركبات والمكاتب والمستودعات، ويدعم هذا المقترح المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن تمويل ميسَّر ومرن" .وبين البنك المركزي، أن "اللقاء بحث أهمية اطلاق مصرف ريادة خلال العام المقبل الذي سيقوم بدعم المشاريع بالقروض الصغيرة والمتوسطة، تطابقاً مع رؤية الحكومة في دعم شريحة الخريجين وأصحاب ريادة الأعمال وتنمية أسواق العمل".