في 2024.. "أوبك" تجري أكبر خفض لتوقعات الطلب العالمي على النفط

وخفضت منظمة المصدرة للبترول توقعات نمو الاستهلاك في عام 2024 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا إلى 1.6 مليون برميل يوميا، وفقا لتقريرها الشهري.وقد خفضت المنظمة توقعاتها بنسبة 27% منذ تم يوليو/تموز الماضي وفقا لوكالة بلومبرغ.وفي الأسبوع الماضي، اتفق أوبك+ بقيادة وروسيا للمرة الثالثة على تأجيل خطط استئناف إنتاج النفط الخام المتوقف، مع إبطاء وتيرة الزيادات بمجرد أن تبدأ في العام المقبل.وتم تأجيل الجولة الأولى في سلسلة من الزيادات المقررة إلى أبريل/نيسان من يناير/كانون الثاني.وانخفضت أسعار النفط بنسبة 17% منذ أوائل يوليو/تموز مع تعثر الصين. ويتم تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 73 دولارا للبرميل.وقالت أمانة منظمة أوبك ومقرها فيينا إن المراجعة تأخذ "في الاعتبار البيانات السلبية التي تم تلقيها مؤخرا" للربع الثالث، بما في ذلك "المراجعات النزولية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وعلى الرغم من سلسلة التخفيضات، تظل توقعات أوبك أعلى بكثير من معظم التوقعات الأخرى في صناعة النفط.وتعادل توقعات نمو التحالف لعام 2024 ضعف توقعات مجموعة مورغان ستانلي وغولدمان ساكس تقريبا، وأعلى بكثير من توقعات الطاقة الدولية في باريس.وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط استهلاك النفط 103.82 مليون برميل يوميا هذا العام. وخفضت تقديرات النمو لعام 2025 بمقدار 90 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا.