انخفاض أسعار الذهب عالمياً

نيوز – اقتصاد

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار النفيس.

وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس (Comex) بنسبة 0.04% إلى 2708.40 دولار للأونصة، في حين تم تداول العقود الفورية للمعدن عند 2689.31 دولار للأونصة.

وفي تعاملات أمس الخميس هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.7% إلى 2709.4 دولار للأونصة.

وفي العملات ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.13% إلى 107.0970 نقطة.