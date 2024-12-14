أسعار صرف الدولار أمام الدينار في العراق

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم السبت 14 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.

بغداد:

سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,750 أربيل:

سعر البيع 150,850

سعر الشراء: 150,500

سعر البيع: 150,650

سعر الشراء: 150,250



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد البصرة:سعر البيع: 150,650سعر الشراء: 150,250وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد

