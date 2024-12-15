المالية النيابية تكشف تأثير تأخر جداول 2025 على الرواتب والمشاريع

وقال الكرعاوي ، ان "الموازنة هي موازنة ثلاثية لذلك فإن نصوصها مستمرة، باستثناء الجداول يتم تنقيحها وتعديلها وفقا للصرف والانفاق الفعلي"، الى ان "المشاريع التي تعمل بالذرعات والمستمرة، ستبقى مستمرة باعمالها".وأوضح أن "المشاريع المستمرة الحالية ستبقى وكذلك الرواتب ستبقى مستمرة للعام المقبل حتى بتأخر إقرار جداول 2025"، مستدركا بأن "الادراج الجديد للمشاريع الجديدة سيكون متوقفا لحين المصادقة على الجداول، لانه لا يمكن ادراج مشروع جديد وسيبقى الصرف مستمرا على جداول 2024، لحين المصادقة على الجداول الجديدة وحينها يمكن ادراج مشاريع جديدة".وتشير التوقعات الى تأخر جداول 2025 لفترة طويلة، وذلك لان العطلة التشريعية للبرلمان لن تنتهي الا في التاسع من يناير للعام المقبل 2025، كما ان الجداول تبقى لحين الانتهاء من تعديل قانون الموازنة وتحديدا الفقرة 12 المتعلقة بإقليم كردستان والتي تواجه خلافات شديدة مما سيؤدي الى عرقلة تعديل الموازنة او إقرار الجداول.