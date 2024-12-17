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بالوثيقة.. طلب برلماني بإيقاف تزويد سوريا بالنفط الأسود
اقتصاد
2024-12-17 | 11:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,313 مشاهدة
تنشر
السومرية
نيوز، وثيقة موقعة باسم النائب
مصطفى
سند تتضمن طلبا بإيقاف تزويد
سوريا
بالنفط الأسود.
وجاء في الوثيقة المعنونة الى وزارة النفط، أنه "نظرا للاوضاع غير المستقرة في سوريا، تفضلكم بإيقاف تزويد
سوريا
بالنفط الأسود بكمية 120 ألف طن شهريا حتى اشعار آخر".
يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون
الأول
2024) عبر التلفزيون
الرسمي
السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت
روسيا
فيما بعد منح
اللجوء
للأسد وعائلته.
أدناه نص الوثيقة..
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