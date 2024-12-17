بالوثيقة.. طلب برلماني بإيقاف تزويد سوريا بالنفط الأسود

وجاء في الوثيقة المعنونة الى وزارة النفط، أنه "نظرا للاوضاع غير المستقرة في سوريا، تفضلكم بإيقاف تزويد بالنفط الأسود بكمية 120 ألف طن شهريا حتى اشعار آخر".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون 2024) عبر التلفزيون السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.

أدناه نص الوثيقة..