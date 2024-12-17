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لأول مرة.. عملة بتكوين تقفز إلى أعلى مستوى لها
اقتصاد
2024-12-17 | 12:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
500 مشاهدة
قفزت عملة بتكوين، لأول مرة الى اعلى مستوى لها، فوق 107 آلاف دولار.
حيث تأثر ارتفاع العملة بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب
دونالد
ترامب
الذي تحدث عن عزمه إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبتكوين.
وبلغت عملة البتكوين، "أعلى مستوى لها عند 107148 دولاراً، في ارتفاع يعادل 5.43% مقارنة بالأيام الماضية، كما ارتفعت إيثر وهي
ثاني
أكبر
عملة مشفرة بما يعادل 1.85% إلى 3975.70 دولار".
وزادت بتكوين "بما
يزيد
عن 50 % منذ اجراء
الانتخابات
الامريكية، التي شهدت فوز ترامب، إلى جانب العديد من المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة".
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