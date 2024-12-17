لأول مرة.. عملة بتكوين تقفز إلى أعلى مستوى لها

حيث تأثر ارتفاع العملة بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب الذي تحدث عن عزمه إنشاء احتياطي استراتيجي أمريكي للبتكوين.وبلغت عملة البتكوين، "أعلى مستوى لها عند 107148 دولاراً، في ارتفاع يعادل 5.43% مقارنة بالأيام الماضية، كما ارتفعت إيثر وهي عملة مشفرة بما يعادل 1.85% إلى 3975.70 دولار".وزادت بتكوين "بما عن 50 % منذ اجراء الامريكية، التي شهدت فوز ترامب، إلى جانب العديد من المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة".