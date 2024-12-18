بينها امازون وميتا.. شركات التكنولوجية العملاقة تحاول كسب ود ترامب

من أبرز الزوار مؤخرا رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ الذي يحاول إصلاح العلاقات مع بعد حظر لحسابه عقب هجوم أنصار على مقر في الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، بحسب ما نقلته AFP.زار أيضا رئيس شركة "أبل" تيم كوك ورئيسا "غوغل" سوندار بيتشاي وسيرغي برين، ومن المقرر أن يزوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع مؤسس "أمازون" جيف بيزوس الذي كان سابقا من أبرز منتقديه.أفادت تقرير أن كلا من التنفيذيين لشركتي "ميتا" و"أمازون" بالإضافة إلى رئيس شركة أوبن إيه آي سام ألتمان تبرعوا بمليون دولار لكل منهم لصندوق تنصيب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.استضاف أيضا الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، ويأتي ذلك فيما يحاول المالك الصيني للشبكة الاجتماعية منع حظر أمريكي وشيك للتطبيق.رحب أيضا برئيس "سوفت بانك" الياباني الذي كشف عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار.والأسبوع الماضي، رحبت بورصة نيويورك بترامب لقرع جرس افتتاحها، في نفس الصباح الذي أعلنت فيه مجلة تايم أنه "شخصية العام" للمرة الثانية.ويبدو الجمهوريون في موالين لترامب إلى حد كبير، فيما وجه تحذيرا للمشرعين الذين لا يلتزمون بخططه بأنهم سيواجهون تحديات أثناء ترشحهم لمناصب مستقبلا.وقال في منتجعه مارالاغو الفخم في فلوريدا مؤخرا "في ولايتي الأولى، كان الجميع يحاربونني، وفي هذه الولاية يريد الجميع أن يكونوا أصدقائي"، مضيفا بنبرة ساخرة "لا أعرف، لقد تغيرت شخصيتي أو شيء من هذا القبيل".