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"أزمة الكهرباء" في العراق.. حديث برلماني عن الأسباب والحلول
اقتصاد
2024-12-18 | 14:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,087 مشاهدة
كشفت عضو
لجنة
الكهرباء
والطاقة النيابية، الأربعاء، تفاصيل مثيرة تخص أزمة
الكهرباء
في العراق، وفيما اعتبرت أن شركات التوزيع في البلاد بائسة، أشارت الى أن التجاوزات على
الشبكة
عالية.
وقالت سهيلة السلطاني خلال حديثها لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه
السومرية
الفضائية، إن "الحديث عن
الكهرباء
هو حديث ذو شجون وحديث الساعة دوما سواء كان في الصيف والشتاء"، موضحة أنه "دائما ما تخرج هذه الازمة للعلن بين فترة وأخرى ومحاولات حلها هي حلول ترقيعية وقتية".
وأضافت أنه "بالنتيجة النهائية نحن نحتاج الى حلول جذرية في مسألة الكهرباء"، مؤكدة أن "الازمة في الشتاء تكمن في انقطاع او نقص تجهيز
الغاز
الإيراني وانقطاع
الغاز
يكون بسبب الصيانة للمنظومات والانابيب او حاجتهم لكميات
أكبر
في فصل الشتاء".
ولفتت السلطاني الى أن "المشكلة في
العراق
لا تنتهي إذا ما لم نعتمد على
الغاز
العراقي
ويجب ان يستثمر وبشكل كامل"، مضيفة "لدينا نوعين من الغاز، الأول غاز حر وكذلك
الغاز
المصاحب".
وأردفت "هناك بحوث لاستثمار
الغاز
الحر وحسب ما صرح به وزير النفط في 2028 سيتم استثمار كامل
الغاز
العراقي"، مؤكدة أنه "قبل عام 2021 لم يكن
العراق
مهتما بمسألة
الغاز
وكانت جولات التراخيص الشركات تنتج النفط
الغاز
وكان
الغاز
يحرق بالجو، ويحسب لهذه الحكومة فكرت بهذا الاتجاه".
واعتبرت أن "الغاز الإيراني يعتبر قريبا علينا والارخص سعرا"، مشيرة الى أن "قانون الاستيراد يخضع الى الأعراف الدولية والبنود والاتفاقات وكذلك هناك جهات تراقب الاتفاقات".
وبشأن التوزيع في وزارة الكهرباء، قالت السلطاني، إن "شركات التوزيع في
العراق
بائسة جدا واغلب الهدر في الطاقة الكهربائية يتم في شركات التوزيع".
وتابعت أن "التجاوزات على
الشبكة
عالية جدا والاسلاك متهالكة ومتهرئة"، مضيفة "حتى الاسلاك الجديدة التي تستخدم نوعيات رديئة وهذه تسبب هدرا في المال العام والطاقة".
وعن موضوع الخصخصة في الكهرباء، قالت عضو
لجنة
الكهرباء
والطاقة النيابية، "اسمه مشروع التحول الذكي ونسميه كلجنة مشروع الخدمة والجباية وهذا الملف درسناه بشكل مستفيض واكتشفنا هناك شركات للخدمة والجباية ناجحة جدا في
العراق
واستطاعت أن تحقق أهدافها وهناك شركات لم تنجح".
وشددت على أن "الذهاب الى شركات الخدمة والجباية يحقق مردودات"، معتبرة "تحل التجاوزات وتقلل من الاستهلاك والضائعات وترفع الجباية وتحسن من أداء الشبكة".
وكان وزير
الكهرباء
زياد علي فاضل وصف، قبل أيام، شركة
الغاز
الإيرانية بأنها "لا تلتزم بالعقد المبرم مع العراق"، فيما أشار الى ان الكَاز المنتج من قبل وزارة النفط في
العراق
لا يكفي للاستهلاك لذلك لا يمكن تزويد وزارة
الكهرباء
ببعض الكميات.
ووصل انتاج
العراق
مؤخرا الى 27 ألف ميغا واط، لذلك فان خسارة 9 الاف ميغا واط ما يعني خسارة حوالي 35% من الإنتاج.
يشار الى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت مؤخراً، أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في
إيران
توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة.
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