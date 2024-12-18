"أزمة الكهرباء" في العراق.. حديث برلماني عن الأسباب والحلول

وقالت سهيلة السلطاني خلال حديثها لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، إن "الحديث عن هو حديث ذو شجون وحديث الساعة دوما سواء كان في الصيف والشتاء"، موضحة أنه "دائما ما تخرج هذه الازمة للعلن بين فترة وأخرى ومحاولات حلها هي حلول ترقيعية وقتية".

وأضافت أنه "بالنتيجة النهائية نحن نحتاج الى حلول جذرية في مسألة الكهرباء"، مؤكدة أن "الازمة في الشتاء تكمن في انقطاع او نقص تجهيز الإيراني وانقطاع يكون بسبب الصيانة للمنظومات والانابيب او حاجتهم لكميات في فصل الشتاء".

ولفتت السلطاني الى أن "المشكلة في لا تنتهي إذا ما لم نعتمد على ويجب ان يستثمر وبشكل كامل"، مضيفة "لدينا نوعين من الغاز، الأول غاز حر وكذلك المصاحب".

وأردفت "هناك بحوث لاستثمار الحر وحسب ما صرح به وزير النفط في 2028 سيتم استثمار كامل العراقي"، مؤكدة أنه "قبل عام 2021 لم يكن مهتما بمسألة وكانت جولات التراخيص الشركات تنتج النفط وكان يحرق بالجو، ويحسب لهذه الحكومة فكرت بهذا الاتجاه".

واعتبرت أن "الغاز الإيراني يعتبر قريبا علينا والارخص سعرا"، مشيرة الى أن "قانون الاستيراد يخضع الى الأعراف الدولية والبنود والاتفاقات وكذلك هناك جهات تراقب الاتفاقات".

وبشأن التوزيع في وزارة الكهرباء، قالت السلطاني، إن "شركات التوزيع في بائسة جدا واغلب الهدر في الطاقة الكهربائية يتم في شركات التوزيع".

وتابعت أن "التجاوزات على عالية جدا والاسلاك متهالكة ومتهرئة"، مضيفة "حتى الاسلاك الجديدة التي تستخدم نوعيات رديئة وهذه تسبب هدرا في المال العام والطاقة".

وعن موضوع الخصخصة في الكهرباء، قالت عضو والطاقة النيابية، "اسمه مشروع التحول الذكي ونسميه كلجنة مشروع الخدمة والجباية وهذا الملف درسناه بشكل مستفيض واكتشفنا هناك شركات للخدمة والجباية ناجحة جدا في واستطاعت أن تحقق أهدافها وهناك شركات لم تنجح".

وشددت على أن "الذهاب الى شركات الخدمة والجباية يحقق مردودات"، معتبرة "تحل التجاوزات وتقلل من الاستهلاك والضائعات وترفع الجباية وتحسن من أداء الشبكة".

وكان وزير زياد علي فاضل وصف، قبل أيام، شركة الإيرانية بأنها "لا تلتزم بالعقد المبرم مع العراق"، فيما أشار الى ان الكَاز المنتج من قبل وزارة النفط في لا يكفي للاستهلاك لذلك لا يمكن تزويد وزارة ببعض الكميات.

ووصل انتاج مؤخرا الى 27 ألف ميغا واط، لذلك فان خسارة 9 الاف ميغا واط ما يعني خسارة حوالي 35% من الإنتاج.

يشار الى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت مؤخراً، أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة.



