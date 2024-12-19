لجنة نيابية تحدد الطريق لخفض أسعار المجمعات السكنية الى "مستويات بسماية"

وقال رئيس اللجنة حسين السعبري إن "لجنته دعت الهيئات الوطنية للاستثمار إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة سعر بيع الوحدة السكنية وارتفاع أسعارها في والمحافظات"، معتبرا ان "المشكلة تكمن في نقص العرض".وشدد السعبري، على "ضرورة أن يقدم كل مستثمر جدوى اقتصادية يحدد فيها سعر المتر للبيع، وهذا من اختصاص لجان المتابعة للهيئات الوطنية"، إلى أن "مسؤولية الاستثمار والتنمية هي القوانين وتشريعها، ولاسيما قانون الاستثمار، وهذا يتطلب دراسة وإضافة التعديلات المناسبة لمواكبة التطور الحاصل على الأرض وفي واقع الاستثمار، لأن هو الذي يحدد الخطوات وبشكل واقعي وقانوني للاستثمار".واعتبر السعبري، أن "الاستثمار في يحتاج إلى تواجد شركات عملاقة وذات خبرة طويلة في عملية بناء الوحدات السكنية"، لافتا إلى أنه "في حال دخول هذه الشركات ستسهم في دعم الأسعار كما هي الحال في مشروع بسماية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.