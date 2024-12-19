ارتفعت الى 7 عملات.. العراق يدخل عملتين جديدتين لتمويل التجارة بعيدا عن الدولار

وقال البنك في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يعلن عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة هي: الدينار الاردني والريال السعودي، والسماح للمصارف العراقية تمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً لها استخدامه مع دول الاتحاد الاوربي، فضلاً عن التحويلات المتاحة بعملات الأمريكي والدرهم الإماراتي و اليوان الصيني والروبية الهندية".وأوضح البنك، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده في توسيع خيارات تمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات والقنوات، وقد باشر البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات المصارف بهذه العملات".وأشار البنك المركزي إلى أن "هذه التوسعة في قنوات التحويل الخارجي توفر عمليات التحويل بالسعر الرسمي، وتهدف إلى انسيابية التحويل وانخراط عدد أكبر من المصارف في عمليات التحويل الخارجي ، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين والدول الأخرى خاصة في ظل سعي البنك لإيجاد قنوات أخرى لتلبية حجم الطلب على مختلف العملات الأجنبية حسب تعاملات مع تلك الدول".وأشار إلى أن "انتقالاً سلساً جرى خلال عام 2024 من المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة بشكل مباشر وبذلك حقّق البنك المركزي تحولاً جوهرياً منسجماً مع الممارسات المصرفية الدولية، و يحظى هذا الانتقال بإشادة واسعة".وعلى العكس من ذلك، يرى مختصون ان الانتقال من المنصة الالكترونية الى المصارف المراسلة، سيتسبب بارتباك في سوق الدولار، خصوصا وان البنوك التي تمتلك بنوكا مراسلة وستكون هي المعنية الوحيدة بالتحويلات الخارجية للتجارة، هي بنوك محدودة وغير عراقية بالمجمل.