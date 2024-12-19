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ارتفعت الى 7 عملات.. العراق يدخل عملتين جديدتين لتمويل التجارة بعيدا عن الدولار

اقتصاد

2024-12-19 | 02:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ارتفعت الى 7 عملات.. العراق يدخل عملتين جديدتين لتمويل التجارة بعيدا عن الدولار
5,657 مشاهدة

السومرية نيوز-اقتصاد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ادخال عملتين جديدتين للتجارة الخارجية، ليرتفع اجمالي العملات المستخدمة الى 7 عملات، فيما تمت الموافقة على تمويل التجارة التركية باليورو بعد ان كان مقتصرا على الاتحاد الأوروبي.



وقال البنك في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يعلن عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، ليشمل عملات جديدة هي: الدينار الاردني والريال السعودي، والسماح للمصارف العراقية تمويل التجارة مع تركيا باليورو بعد أن كان مقتصراً لها استخدامه مع دول الاتحاد الاوربي، فضلاً عن التحويلات المتاحة بعملات الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي و اليوان الصيني والروبية الهندية".


وأوضح البنك، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده في توسيع خيارات تمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات والقنوات، وقد باشر البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية طلبات المصارف بهذه العملات".

وأشار البنك المركزي إلى أن "هذه التوسعة في قنوات التحويل الخارجي توفر عمليات التحويل بالسعر الرسمي، وتهدف إلى انسيابية التحويل وانخراط عدد أكبر من المصارف في عمليات التحويل الخارجي ، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والدول الأخرى خاصة في ظل سعي البنك لإيجاد قنوات أخرى لتلبية حجم الطلب على مختلف العملات الأجنبية حسب تعاملات العراق مع تلك الدول".

وأشار إلى أن "انتقالاً سلساً جرى خلال عام 2024 من المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة بشكل مباشر وبذلك حقّق البنك المركزي تحولاً جوهرياً منسجماً مع الممارسات المصرفية الدولية، و يحظى هذا الانتقال بإشادة واسعة".

وعلى العكس من ذلك، يرى مختصون ان الانتقال من المنصة الالكترونية الى المصارف المراسلة، سيتسبب بارتباك في سوق الدولار، خصوصا وان البنوك التي تمتلك بنوكا مراسلة وستكون هي المعنية الوحيدة بالتحويلات الخارجية للتجارة، هي بنوك محدودة وغير عراقية بالمجمل.
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